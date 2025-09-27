У 2024 році Samsung утримувала лідерство з 45% ринку, але тепер їхня частка скоротилася до 20%.

Аналітичне агентство Canalys опублікувало щоквартальний звіт про постачання складаних телефонів. Згідно з їхньою статистикою, Huawei вперше обійшла Samsung у перегонах розкладачок, захопивши майже половину світового ринку.

Сьогодні китайський техногігант займає 48% у сегменті складних гаджетів. Для порівняння, частка Samsung склала лише 20%. Ситуація кардинально змінилася за останній рік. У 2024 саме корейський бренд утримував лідерство з 45% ринку, а Huawei задовольнялася 24%.

На третьому місці розташувалася Honor, а четверте місце посіла Motorola. Замкнула п'ятірку на ринку складних смартфонів OPPO.

Аналітики пов'язують успіх Huawei з грамотно вибудуваною продуктовою лінійкою. Корпорація пропонує чотири моделі, що охоплюють усі цінові категорії, включно з найдоступнішим рішенням на ринку. Своєю чергою, Samsung на цей момент пропонує лише три складні моделі.

Очікується, що Apple випустить свій дебютний складаний iPhone восени 2026 року – і він буде дешевшим, ніж ми думали. Компанія спробує гучно вийти на ринок, знаючи, що цей сегмент уже насичений пропозиціями інших компаній.

Тим часом Samsung до кінця 2025 року пообіцяла випустити свій перший смартфон із потрійним екраном. На відміну від Huawei Mate XT, який складається як гармошка, залишаючи частину екрана відкритою, Samsung використовуватиме механізм складання в стилі літери G.

