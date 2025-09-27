Водночас фанати просять студію зайнятися технічним станом гри.

Konami повідомила про збій у Steam-версії Silent Hill f - частина гравців отримала доступ до бонусного та попереднього контенту, який не входив до їхнього видання. У видавництві уточнили, що йдеться про тимчасову помилку, і вже готується патч, який закриє доступ до зайвих матеріалів.

Які саме бонуси виявилися доступними, у компанії не уточнили. Загалом може йтися про додаткові костюми, аксесуари та набори предметів, а також про цифровий артбук і саундтрек, які входять до Deluxe-видання.

У коментарях до посту Konami гравці, зрозуміло, жартують із проханнями "залишити як є", але більшість скарг стосується зовсім не подарунків, а технічних проблем.

Користувачі ПК продовжують повідомляти про низьку продуктивність, просідання FPS і класичні для Unreal Engine 5 статтерах і обробці шейдерів.

Раніше ми розповідали, що власники RTX 5090 не могли грати в Silent Hill f у ранньому доступі через критичний баг. Гра просто постійно вилітала.

Крім того, нещодавно стало відомо, коли хорор "Сайлент Гілл 2" вийде в український прокат. Екранізація покаже події другої частини.

