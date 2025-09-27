Канцлер зазначив, що проблема торкнулася не лише державних структур, а й бізнесу.

Німеччина перестала жити в умовах миру через зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу перед представниками бізнесу, передає Handelsblatt. Він деталізував, що враховуючи зростаючу кількість атак на мережі передачі даних та інфраструктуру, про мир у Німеччині більше не можна говорити.

"Ми не у війні, але й не живемо в мирі. Це треба усвідомити, щоб подолати виклики. І все це можливо лише, якщо ми залишимося економічно сильною країною", - зазначив канцлер.

Мерц додав, що проблема торкнулася не лише державних структур, а й бізнесу.

"Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені (чеченського активіста співробітником ГРУ РФ – ред.), масові погрози окремим представникам громадськості не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки", - перелічив Мерц.

Кібератаки у Європі

20 вересня у Європі була паралізована робота аеропортів через кібератаку. Внаслідок цього у багатьох аеропортах утворилися черги та затримки.

Зокрема, у Берліні з міркувань безпеки повністю вимкнули доступ до систем, що призвело до довгих черг, затримок і скасувань рейсів, повідомила адміністрація аеропорту. Така ж ситуація склалася і в аеропорту Брюсселя.

