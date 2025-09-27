Аксесуар оснащений класичними кнопками управління, круглою хрестовиною і окремим акумулятором.

Xiaomi представила незвичайний аксесуар для нових флагманських смартфонів 17 Pro і 17 Pro Max – чохол Retro Handheld Console Case. Вартість становить 299 юанів (~близько $40).

Чохол виконаний з темного шкірозамінника і оснащений класичними кнопками управління в дусі старих ігрових пристроїв, D-pad і окремим акумулятором на 200 мАг, якого, за заявою компанії, вистачить на 40 днів за трьох годин гри щодня.

Усередині в нього не просто пластиковий каркас, а електронні компоненти з попередньо встановленими ліцензійними іграми – серед них Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner і легендарна "Змійка". Усі проєкти запускаються офлайн, тому грати можна де завгодно, хоч у літаку.

Водночас таке рішення не обійшлося без компромісів: об'єктиви камер перекривають частину ігрового екрана, а бездротова зарядка при вдягнутому чохлі стає неможливою.

Нагадаємо, головною "фішкою" нових флагманів Xiaomi став екран на задній панелі, на який можна робити селфі, виводити сповіщення, циферблат годинника, керувати музикою та інше. Усе це керується найшвидшим у світі мобільним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Смартфони Xiaomi 17, 17 Pro і 17 Pro Max поки представлені тільки на китайському ринку. Про можливий міжнародний запуск компанія офіційно не повідомляла.

