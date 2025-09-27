Водночас нові правила дозволили не лише виїзд, а й повернення додому. Частина молоді вирішує будувати своє майбутнє в Україні.

Місяць тому Кабмін дозволив українським чоловікам віком 18–22 роки виїжджати за кордон. Вперше за понад три роки молодь отримала можливість безперешкодно залишати країну. Це рішення вже вплинуло і на ринок праці, і на бізнес, і на плани самих хлопців, пише BBC.

За даними Work.ua, понад третина компаній вже відчули відтік кадрів. Особливо постраждали великі бізнеси (60% із понад тисячею працівників), а найбільше звільнень зафіксовано у сфері торгівлі, харчової промисловості та готельно-ресторанної сфери.

HR-експерти пояснюють: бізнес робив ставку на молодь до 25 років, яка не підлягала мобілізації. Тепер компанії змушені або автоматизувати процеси, або шукати нових працівників серед ветеранів, жінок чи навіть іноземців. Уже сьогодні в Україну запрошують робітників із Індії та Бангладеш, але процедура працевлаштування займає до пів року.

Відео дня

"У повному шоці"

Антон, 21-річний охоронець із Одеси, написав заяву на звільнення і готується їхати за кордон.

"Ще до війни я мріяв поїхати на заробітки, щоб назбирати грошей на навчання і власне житло. Коли дізнався, що випускають, був у повному шоці", — розповів він.

За його словами, більшість його ровесників уже готуються до від’їзду. Подібні повідомлення щодня з’являються у соцмережах: молоді люди шукають можливості виїхати через обстріли та заради навчання чи роботи.

Власники малого бізнесу теж говорять про кадрову кризу. Наприклад, мережа "Сирна точка" у Києві втратила одразу кількох працівників — частина дівчат вирішила виїхати разом із хлопцями. У Рівному через від’їзд персоналу закрилося популярне Oregano Cafe.

Водночас у McDonald’s кажуть, що масових звільнень не спостерігають, але активніше наймають підлітків віком від 16 років.

Масового удару по економіці не буде?

За підрахунками Інституту демографії, в Україні близько 700 тисяч чоловіків віком 18–22 років, але реально працює лише 200–300 тисяч. Це 2–3% економічно активного населення, тому експерти вважають, що критичного впливу на економіку не буде. Найбільший ризик — втрата малокваліфікованих кадрів.

Нові правила відкрили шлях не лише для виїзду, а й для повернення. Андрій, студент у Словаччині, після півтора року вперше приїхав до України. "Після цієї поїздки я почав думати, що варто будувати своє майбутнє саме тут", — каже він.

Ректори українських університетів підтверджують: відтік студентів мінімальний, хоча поодинокі випадки академвідпусток є.

Перетин кордону українців 18-22

Наприкінці серпня Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років. Для цього необхідно мати з собою паспорт, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ (допускається також в електронній формі).

28 серпня стало відомо, що чоловіків 18-22 років почали випускати за кордон. Після цього чоловіки 18-22 років розповіли BBC, чому виїжджають з України.

Вас також можуть зацікавити новини: