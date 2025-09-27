Президент Фінляндії упевнений, що різка зміна позиції Дональда Трампа щодо України стала результатом "розчарування" в Путіні.

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Україні під силу повернути всі території, окуповані Росією, стала "переломним моментом", показавши нинішню позицію глави Білого дому з питання війни.

Таку заяву зробив президент Фінляндії Александр Стубб виданню POLITICO. Він не поділив думку деяких європейських політиків про те, що така зміна позиції Трампа щодо України свідчить про його бажання дистанціюватися від зусиль із закінчення війни.

"Я не згоден із цією теорією. Усі наявні в нас дані свідчать про серйозність намірів Трампа... Я думаю, що він обґрунтовано розчарований Путіним... це не залишає місця для тлумачення", - переконаний Стубб.

Фінський президент наголосив: "Наш діалог із президентом США відкритий і відвертий. Ми здатні інтерпретувати Зеленського для Трампа, а Трампа - для Зеленського. Я б сказав, що вони обидва перебувають у хорошому становищі".

Видання зазначило, що після того, як Європа ухвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, Стубб заявив, що сукупний ефект серйозно позначається на російській економіці:

"У них закінчилися резерви. Інфляція і процентні ставки перевищують 20%. Їхні темпи зростання нульові або негативні. І їм доведеться підвищити податки. Таким чином, Росія бачить економічну ціну війни".

Однак, щоб переконати Росію погодитися на припинення вогню, "нам доведеться змінити стратегічну гру Путіна", давши йому зрозуміти, що ми "єдино і твердо підтримуємо Україну".

Фінський президент зазначив, що наразі Путін випробовує рішучість НАТО, ведучи "гібридну війну", включно з неодноразовими порушеннями повітряного простору безпілотниками і бойовими літаками. На думку Стубба, в такій ситуації важливо "зберігати спокій і проявляти рішучість".

Стубб і війна в Україні

Раніше президент Фінляндії розповів, що потрібно Україні, щоб наблизити мир. Він вважає, що наразі Україна не потребує додаткових іноземних військ. Ключовим завданням є постачання фінансування та сучасної військової техніки для протистояння Росії.

Він тоді додав, що обговорення питання про те, чи варто Швеції та Фінляндії вводити війська в Україну, наразі не актуальні.

