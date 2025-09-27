Глава Білого дому обмежився лише словами і не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони на такі удари.

Президент США Дональд Трамп заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що готовий зняти заборону на удари американською зброєю по території РФ.

Як пише Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на високопоставленого американського чиновника, про це Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі у вівторок на полях Генасамблеї ООН.

Видання повідомило, що Зеленський попросив Трампа дати Україні більше ракет дальнього радіусу дії і дозволити використовувати цю зброю для ударів по цілях у глибині російської території.

Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, однак, за словами джерела видання, глава Білого дому обмежився тільки словами і не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони на такі удари.

За інформацією видання, найближчим часом українська делегація поїде до США на переговори з главою Пентагону Пітом Хегсетом.

Дозвіл США на удари по РФ

Раніше видання The Telegraph писало, що під час закритої частини зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Володимир Зеленський запросив ракети Tomahawk.

Наприкінці літа стало відомо, що Пентагон блокує використання Україною далекобійної зброї для ударів углиб РФ. Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що для ударів по РФ використовується українська зброя.

