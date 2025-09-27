Трамп, шанувальник монаршої сім'ї, був у захваті від гостинності, яку йому надав король Чарльз III.

Король Великої Британії Чарльз III зіграв вирішальну роль у тому, щоб переконати президента США Дональда Трампа в тому, що Україна може виграти війну проти РФ.

Як пише The Telegraph з посиланням на джерела, особисті переговори з королем під час нещодавнього візиту Трампа до Великої Британії були "дуже важливими".

Дипломатичні джерела припускають, що невипадково рішення Трампа змінилося так скоро після його розмов з королем. Вважається, що монарх обговорював Україну на особистих зустрічах із президентом США під час його візиту.

Король приймав подружжя Трампів у Віндзорському замку, провів з ними обід і вечерю, а також супроводжував їх протягом цілого дня заходів. У своїй промові на державному банкеті він один раз згадав Україну. Звертаючись до президента, він сказав:

"Наші країни підтримують найтісніші відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки, які коли-небудь були відомі. У двох світових війнах ми разом билися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію і забезпечити мир".

"Трамп, англофіл і шанувальник королівської сім'ї, був у захваті від гостинності, наданої йому королем, назвавши Чарльза III "дуже, дуже особливою людиною" у своїй промові за вечерею", - написало видання.

Крім того, видання зазначило, що за словами дипломатичних джерел, держсекретар США Марко Рубіо запевнив європейських колег, що зміну риторики Трампа щодо України слід розглядати "максимально позитивно".

Трамп і війна в Україні

25 вересня видання Politico писало, що на зміну позиції Трампа щодо України вплинула глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Видання зазначило, що різка зміна тону Трампа щодо РФ, яку він назвав "паперовим тигром", якому важко зрівнятися з "великим духом" українців, сталася саме після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та Урсулою фон дер Ляєн.

