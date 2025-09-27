Путін розпочав гібридну війну проти Європи, але помилка може бути фатальною, - CNN

Гібридні атаки сіють страх і недовіру серед цивільних європейців, натякаючи, що цей неспокій - ціна за підтримку України їхніми урядами.

Протягом останніх тижнів Європа зіткнулася з низкою інцидентів — від збоїв в аеропортах до кібератак та провокацій у повітряному просторі. І хоч прямих доказів причетності Росії бракує, більшість експертів вважають, що саме Москва стоїть за "невидимим фронтом" та агресією без жодного пострілу, пише CNN.

Як наголосила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, "гібридні атаки стають новою реальністю для Європи". І така діяльність Росії набирає обертів. Останніми тижнями частиною гібридної війни РФ проти країн НАТО стали:

понад 20 безпілотників, нібито спрямованих до Польщі;

12-хвилинне порушення естонського повітряного простору;

хакерські атаки на аеропорти та інфраструктуру в кількох країнах;

російське військове судно з вимкненими транспондерами біля Данії.

Жоден із цих випадків не має офіційно підтвердженого винуватця. Така невизначеність — частина стратегії: посіяти сумніви й недовіру, змусити громадян відчувати себе беззахисними.

Європейська відповідь

Данія, яка активно підтримує Україну, посилює оборону: передає Києву F-16, допомагає з виробництвом дронів і готує нові системи протиракетного захисту. Британія та Польща вже зафіксували випадки російських диверсійних атак — від підпалів складів до вербування злочинців для саботажу.

Захист від дешевих дронів виявляється надзвичайно дорогим. Наприклад, щоб збити безпілотник Shahed за $30 000, винищувач F-35 може використати ракету у десятки тисяч євро. Це створює дилему: витрачати мільйони щомісяця на оборону чи ризикувати безпекою.

Ризики для Путіна

Як пише видання, гібридна тактика може вийти з-під контролю: диверсанти здатні вчинити фатальні помилки, що призведуть до загибелі цивільних у країнах НАТО. Це може викликати надмірну або непередбачувану відповідь Заходу.

"Але поки що ці гібридні атаки – навмисно чи за збігом обставин – нав’язують пересічним європейцям відчуття ціни, яку вони повинні заплатити за постійну підтримку України їхніми урядами", - пише видання.

На четвертому році війни Путіну вдалося нав’язати Європі відчуття фронту без прямих боїв. Затримки рейсів, зростання цін і кібератаки — дрібниці порівняно з українськими жертвами, але вони стають новим випробуванням для європейських суспільств і урядів, підсумував CNN.

Гібридна війна Росії проти НАТО - останні новини

Раніше у Данії біля кількох аеропортів було помічено невідомі дрони. Це вже другий такий інцидент від початку тижня. Зазначається, що внаслідок цього було призупинено роботу аеропорту в місті Ольборг.

Водночас в ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції зафіксували два невідомі безпілотники, де розташована головна база Військово-Морських сил країни.

