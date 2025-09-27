Росіяни гостро відчувають наслідки атак України на нафтопереробні заводи, пише видання.

Україна продовжує наносити удари по нафтовій інфраструктурі Росії, спричиняючи дефіцит палива, паніку та економічні труднощі по всій країні, пише The Telegraph.

На заправках у Москві, Криму та на Далекому сході утворилися черги, ціни на пальне зросли, а влада запровадила нормування продажу бензину та дизельного палива. Кризу спричинили удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, трубопроводах та портових терміналах.

За даними експертів, атаки скоротили переробку нафти майже на 20% у деякі дні та порушили експорт із ключових портів, послаблюючи здатність Росії фінансувати війну. Україна також атакує нафтобази та насосні станції, що підвищує внутрішнє невдоволення та тиск на Кремль.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак намагався применшити ситуацію, заявивши про "невеликий дефіцит", але аналітики наголошують, що атаки дронів на внутрішні поставки палива серйозно впливають на населення та бізнес.

Експерти відзначають, що дефіцит палива поширюється від Далекого сходу до центральної Росії, включно з Москвою, і це перший раз за час війни, коли столиця відчула наслідки бойових дій так близько до цивільного життя.

"На внутрішньому ринку українські атаки мають великий вплив. Дрони спрямовані на об’єкти, що відповідають за забезпечення внутрішніх поставок паливом… по всій Росії спостерігається дефіцит, що посилює і без того напружений внутрішній баланс", — заявив Люк Вікенден, аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

Адміністрація США та ЄС продовжують тиск на Кремль: Дональд Трамп закликав Європу повністю припинити імпорт російських енергоносіїв, а ЄС прискорює план виходу від російського газу до кінця 2026 року.

Українські атаки на енергетичну інфраструктуру, на думку експертів, стали одними з найефективніших санкцій, адже впливають швидко і безпосередньо на військовий бюджет Росії.

Попри те, що економіка РФ поки витримує санкції, дефіцит палива та зриви в постачанні загострюють внутрішні проблеми і створюють додатковий тиск на Путіна, підштовхуючи його до перегляду стратегії.

"Ситуація не критична. Росія має достатньо запасів нафти і газу, а також фінансових резервів, щоб подолати цю незручність, а мета підкорення України є набагато ціннішим призом", — сказала Емілі Ферріс, аналітик RUSI

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції в Чувашії. Нафтоперекачувальній станції завдано незначної шкоди, але роботу об'єкта припинено.

Вчора дрони вдарили по Афипському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї. Унаслідок атаки виникла пожежа на одній з установок підприємства. Примітно, що 7 і 28 серпня Сили оборони України вже били по цьому НПЗ. Саме він забезпечує дизпаливом і бензином російську армію, яка воює проти України.

