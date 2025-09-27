Невелике французьке місто недалеко від Парижа, ідеально підійде для осіннього відпочинку, і набагато дешевше, ніж столиця.

Якщо ви шукаєте переваги Франції - а саме, гарну їжу, безліч визначних пам'яток і розваг, а також красу затишного містечка, є безліч альтернатив Парижу.

Руан, столиця північного регіону Нормандія, одна з таких альтернатив, і тут немає ні захмарних цін, ні натовпів туристів, як у Парижі, пише Dailymail. Номери в готелях коштують лише від $51 за ніч, тоді як у Парижі - від $160, зазначило видання.

Руан, розташований усього за 90 хвилин їзди на поїзді або за дві години їзди від столиці, пропонує все необхідне для чудової подорожі. Зокрема, це місто зручне для піших прогулянок, а отже, вам не потрібно витрачати час і гроші на метро, при цьому воно може запропонувати не менше історії та культури.

Відео дня

Руан, історія якого бере свій початок у середньовіччі і пов'язана з історією Жанни д'Арк, чудово підходить для любителів історії і просто охочих прогулятися старовинними брукованими вуличками. Письменник Віктор Гюго назвав Руан "містом ста шпилів", і навіть під час звичайної прогулянки центром міста легко зрозуміти, чому.

Тут є чим зайнятися: у місті є свій Собор Паризької Богоматері, Музей витончених мистецтв і виставка, присвячена Жанні д'Арк.

Одне з найкрасивіших місць міста - Великий годинник. На дзвіниці Великого годинника знаходився один із найстаріших годинникових механізмів у Європі, який працював з XIV століття до 1928 року.

Ще один культовий символ Парижа - Сена, але ви можете знайти її і в Руані, який розташований на березі тієї ж річки.

Тут є безліч оглядових майданчиків, з яких можна помилуватися краєвидом, наприклад, з вершини міської сторожової вежі.

Нормандія славиться своєю гастрономією. Тут це сири, включно з камамбером, яблука з сидром і морепродукти. Найвідоміша страва Руана - "канар а-ля руанес" - страва з качки, приготованої в соусах. Звісно, популярними є і місцеві напої, включно з яблучним соком, сидром, поммо і кальвадосом. Також можна знайти місцеве пиво.

Продовольчі ринки, що торгують овочами, вишикувалися вздовж брукованих вулиць Руана. У вихідні підіть на площу Сен-Марк, де окрім звичайних торгових наметів можна відвідати блошиний ринок. А на ринку "Савер" на вулиці Ежен Буден, що працює по суботах вранці, можна знайти багато місцевих делікатесів.

Також у Руані є багато пекарень, які продають яблучну продукцію, а в цьому регіоні вона особливо гарна. Відвідування пекрані не вдарить по колешку - ціни на деякі вироби починаються лише від 2 євро, а в невеликих місцевих закладах можна знайти й дешевше.

Раніше УНІАН.Туризм писав про приховане містечко-перлину у Франції, де можна гарно відпочити. Це неймовірне європейське прибережне місто у Франції славиться бездоганними пляжами та найвищою піщаною дюною в Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: