Юристи Євросоюзу вивчають спосіб обійти необхідність одноголосного рішення для переказу 140 млрд євро Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перешкоджає плану Євросоюзу щодо вилучення 140 млрд євро із заморожених російських активів і передачі цієї суми в кредит Україні.

Однак Європейська комісія знайшла юридичний спосіб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень, пише Politico. Видання пояснило, що такий радикальний захід, як план Брюсселя з вилучення російських резервів, вимагає одноголосного рішення 27 країн-членів, що фактично означає право вето для Орбана, який близький до російського диктатора Володимира Путіна.

Тому, як зазначило видання, юристи ЄС розробили схему, яка забезпечить ухвалення рішення про пропонований "репараційний кредит" для України кваліфікованою більшістю.

Джерела, обізнані з планами, повідомили виданню, що Єврокомісія ґрунтуватиме свої дії на низці висновків Євроради, з якими всі лідери ЄС, включно з Орбаном, погодилися ще 19 грудня 2024 року.

У цій заяві йдеться: "Активи Росії повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України і не компенсує їй шкоду, заподіяну цією війною".

Видання зазначило, що на той час цю заяву трактували як таку, що означала б, що активи мають залишатися замороженими в банку Euroclear, і не бути доступними для РФ, тоді як відсотки можуть бути використані на військові потреби.

Новий аргумент Комісії полягає в тому, що ця заява забезпечує достатнє прикриття для зміни правил з одноголосного рішення на кваліфіковану більшість. Для цього необхідна згода всіх або більшості країн.

Однак, видання зазначило, що досягти ширшої угоди буде непросто. У потенційному списку є й інші дружні до РФ країни, наприклад, Словаччина.

"Є ще й проблема з Бельгією. Бельгійський уряд уже виступив проти, побоюючись, що вилучення коштів може піддати Бельгію і Euroclear, фінансову організацію, в якій зберігаються заморожені державні активи Росії, судовому переслідуванню з боку Москви", - написало видання.

Проте бельгійська влада визнала, що готова обговорити це питання, і Бельгія загалом підтримує заходи проти Путіна, на відміну від Угорщини та Словаччини.

Лідери ЄС зустрінуться наступного тижня в Копенгагені, де заплановано обговорення щодо кредиту.

"Мета [в Копенгагені] - заручитися достатньою підтримкою інших країн, щоб ізолювати Орбана", - сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

Німеччина, Іспанія, Польща та країни Балтії є ключовими прихильниками плану Єврокомісії. Однак Франція та Італія з обережністю ставляться до інноваційних ідей використання заморожених державних активів.

Заморожені російські активи

Більша частина російських державних активів була заморожена відтоді, як Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Євросоюз уже розглядав ідею використання заморожених активів, але попередні спроби використати санкціоновані кошти зіштовхнулися з сильним політичним опором.

