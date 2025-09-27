За словами комісара ЄС, відповідь блоку на вторгнення російських дронів має бути рішучою.

Країни на східному фланзі Європейського Союзу домовилися про створення "стіни дронів" з передовими технологіями виявлення, відстеження та перехоплення. Про це заявив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає Reuters.

"Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша відповідь має бути рішучою, єдиною і негайною", - наголосив він журналістам у Фінляндії після відеоконференції з міністрами оборони зі східного флангу ЄС та представниками України й НАТО.

За словами Кубілюса, учасники домовилися перейти від "обговорень до конкретних дій" і що запланована "стіна дронів" стане частиною ширшої програми "Східний фланг", яка включатиме й наземну та морську безпеку.

"Ми розглянемо, як створити комплексну промислову політику Європейського Союзу та фінансовий інструментарій, щоб зробити цей щит реальністю", - зауважив комісар.

Водночас він не надав деталей щодо фінансування такої стіни, але представник ЄС повідомив Reuters, що глави держав та урядів ЄС планують провести "інтенсивні" обговорення цього питання в жовтні.

Відомо, що в цій відеоконференції взяли участь представники Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Данії.

Під час зустрічі Кубілюс згадав про необхідність розвитку додаткових можливостей та наголосив, що разом з національними експертами було розроблено детальний технічний план дій.

Комісар вважає, що створення мережі детекторів має бути першочерговим завданням, а системи спостереження повинні бути інтегровані, а можливості в таких сферах, як глушіння та перехоплення БпЛА, - покращені.

"Стіна дронів" ЄС - що відомо

Раніше речник Єврокомісії Тома Реньє пообіцяв, що "стіна дронів" ЄС захищатиме і Україну. Він наголосив, що проєкт може бути реалізований через інструмент кредитування SAFE, доступ до якого має також Україна.

Відомо, що актуальність цього різко зросла після вторгнення російського дрона в Польщу.

Водночас авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, чому "стіна дронів", про яку говорить Європа, буде малоефективною. За його словами, такий об'єкт не спрацює ефективно, якщо не проходитиме по кордону річки Дніпро.

"Вона (стіна дронів - УНІАН) повинна проходити принаймні по кордону річки Дніпро для того, щоб сповільнити деякі наші можливості, передислокувати її на східну частину України, тим самим посиливши наші спроможності щодо лінії бойового зіткнення для того, щоб сильніше тиснути на ворога. Тобто треба казати вже про стратегічне рішення, а не про точкові спроби захистити себе в конкретних містах від ударів дронів", - зазначив Храпчинський.

