Усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів.

Сьогодні, 27 вересня, під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини, внаслідок чого зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у Telegram-каналі. У компанії зазначили, що обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів.

Рух поїздів уже відновлено. Проте низка рейсів затримуються у дорозі. Зокрема, поїзд №105/106 сполученням Одеса-Головна - Київ-Пасажирський запізнюється на 3 год. 42 хв, а у зворотному напрямку Київ-Пасажирський - Одеса-Головна на 3 год. 3 хв.

Станом на 8:31 затримуються такі потяги:

№11/12 Львів – Одеса-Головна (+2:30);

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+2:24)

№25/26 Ясіня – Одеса-Головна (+1:50);

№135/136 Чернівці – Одеса-Головна (+1:50);

№77/78 Ковель – Одеса-Головна (+1:32);

№91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:16).

"Ми докладаємо максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка", - додали в УЗ.

Удари РФ по залізниці

Останнім часом окупанти посилили удари по українській залізниці. У компанії тоді заявили, що для атак ворог застосовує в середньому шість-сім дронів-камікадзе "Шахед" майже щоночі.

25 вересня стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині було знеструмлено низку окремих дільниць залізниці. Через удари були затримки низки поїздів.

