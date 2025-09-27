Сьогодні, 27 вересня, під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини, внаслідок чого зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба перевізника у Telegram-каналі. У компанії зазначили, що обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів.
Рух поїздів уже відновлено. Проте низка рейсів затримуються у дорозі. Зокрема, поїзд №105/106 сполученням Одеса-Головна - Київ-Пасажирський запізнюється на 3 год. 42 хв, а у зворотному напрямку Київ-Пасажирський - Одеса-Головна на 3 год. 3 хв.
Станом на 8:31 затримуються такі потяги:
- №11/12 Львів – Одеса-Головна (+2:30);
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+2:24)
- №25/26 Ясіня – Одеса-Головна (+1:50);
- №135/136 Чернівці – Одеса-Головна (+1:50);
- №77/78 Ковель – Одеса-Головна (+1:32);
- №91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:16).
"Ми докладаємо максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка", - додали в УЗ.
Удари РФ по залізниці
Останнім часом окупанти посилили удари по українській залізниці. У компанії тоді заявили, що для атак ворог застосовує в середньому шість-сім дронів-камікадзе "Шахед" майже щоночі.
25 вересня стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині було знеструмлено низку окремих дільниць залізниці. Через удари були затримки низки поїздів.