Місцева влада заявила про нібито незначний збиток, але роботу об'єкта все ж зупинили.

Сьогодні вранці безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції в Чувашії.

Атаку дронів підтвердила місцева влада. Глава республіки Олег Ніколаєв повідомив, що вранці суботи український безпілотник завдав удару по нафтоперекачувальній станції в Чувашії.

За його даними, нафтоперекачувальній станції завдано незначної шкоди, але роботу об'єкта припинено.

"Загрози для населення немає, постраждалих немає", - додав чиновник.

Удари по російських НПЗ

Буквально вчора дрони вдарили по Афипському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї. Унаслідок атаки виникла пожежа на одній з установок підприємства. Примітно, що 7 і 28 серпня Сили оборони України вже били по цьому НПЗ. Саме він забезпечує дизпаливом і бензином російську армію, яка воює проти України.

Пізніше в Генштабі підтвердили ураження цього НПЗ на півдні Росії. Там зазначили, що ступінь і деталі ураження поки уточнюються.

А в ніч на 2 серпня під удар тоді потрапили два нафтопереробні заводи - у Рязанській і Самарській областях.

З початку серпня Україна активізувала удари по російських НПЗ.

