За словами військового, зараз ця труба повністю контролюється Силами оборони.

Українські військові змогли взяти під вогневий контроль газорозподільну трубу в Куп'янську, що на Харківщині, через яку російські окупанти намагаються вийти у місто. Про це заявив командир 3-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков "Цезар" в ефірі "Еспресо".

"Інформація про російські ДРГ у місті Купʼянськ вже як тиждень не актуальна. Це були останні групи окупантів, яким вдалось пройти й вийти з газорозподільної труби. Зараз ця труба повністю контролюється Силами оборони, підходи до Купʼянська теж. Нам немає потреби повністю її закрити, адже ворога знищувати там дуже легко й надійно. Звідти вони нікуди не біжать, там є певні вриті зони відпочинку в них, де ми їх дістаємо своїми засобами", - запевнив боєць.

За словами Кускова, ймовірно, у місті залишилися певні групи диверсійно-розвідувальних груп, однак вони не становлять великої загрози.

Відео дня

"Сили оборони зараз ущільнюють свої порядки, зокрема, і в самому місті й на його околицях. Можу додати, що ворог зараз більше хвилюється про те, щоб самому не отримати контрудар і самим не відійти до берега річки Оскіл", - зазначив командир.

Військовий додав, що російським групам вдається вийти до Куп'янська через газорозподільну трубу, але українські бійці їх знищують та не дають можливості окупантам просуватися далі.

"Ворог виходить із труб і намагається закріпитись. Далі вони не проходять. Сили оборони зупиняють їхнє просування, а далі засобами дальнього ураження їх знищують, оскільки штурмові дії дуже складні й ми можемо зазнати не обовʼязкових втрат", - пояснив Кусков.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Раніше аналітики Deep State заявили, що росіяни просочуються в Куп’янськ, а також є фіксація в центральній частині міста. Крім того, росіяни підбираються до мікрорайону "Ювілейний".

Аналітики кажуть, що Силам Оборони дійсно вдалося поки зупинити спроможність застосування ворогом труб, але армії РФ вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, аби здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність.

Водночас військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович наголосив, що під Куп’янськом дрони РФ дістають на 30 км. За його словами, противник активно використовує різні тактики, зокрема задіює диверсійно-розвідувальні групи, переодягається в цивільних, а також завдає удари дронами.

"Б’є по відносно ближній логістиці – кілометрів 20-30 км дронами, зокрема і на оптоволокні. Через застосування ворогом дронів у нас дуже ускладнилася логістика, і це один з факторів, який дуже сильно змінює характер бойових дій, бо неможливо на відстань 10 км до лінії фронту під’їхати спокійно, а потрібно маскуватися, ховатися", - пояснив боєць.

Вас також можуть зацікавити новини: