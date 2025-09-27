Пошкодження ключових вузлів кабелів може паралізувати інтернет, торгівлю та військові комунікації союзників НАТО.

Російський шпигунський корабель "Янтар" знову опинився в центрі скандалу. Цього разу він став загрозою для підводних кабелів Європи, пише Financial Time.

Минулої осені російський розвідувальний корабель "Янтар" вирушив із Кольського півострова у 97-денний рейс. Судно пройшло Норвегію, Ла-Манш, Середземне море та Суець, зупиняючись у стратегічних точках. Його головна мета – моніторинг і картографування підводних кабелів, що забезпечують інтернет, енергопостачання, військові комунікації та фінансові операції союзників НАТО.

Financial Times, використовуючи супутникові дані та інтерв’ю з військовими, підтвердило перебування "Янтаря" над критично важливими кабелями в Ірландському морі та біля Шпіцбергена. Корабель спеціально намагався приховати свою активність, але був ідентифікований радіолокаційними даними.

Відео дня

"Янтар" підпорядковується російському Головному управлінню глибоководних досліджень (ГУГД) – надсекретному підрозділу, який має понад 50 спеціалізованих суден та підводних апаратів. ГУГД відповідає не лише за розвідку, а й за можливі диверсії проти західної інфраструктури. Його апарати здатні проникати на глибину до 6 км і можуть підключатися до кабелів чи встановлювати вибухівку.

Реакція Заходу

Присутність "Янтаря" у британських та ірландських водах викликала різку реакцію міністра оборони Британії Джона Гілі, який заявив:

"Ми бачимо вас. Ми знаємо, що ви робите. І ми не будемо ухилятися від рішучих дій".

За оцінками НАТО, такі операції Росії є частиною "сірої зони" між миром і війною. Вони здатні завдати потужного удару по економіці та безпеці Європи, не розпочинаючи прямого конфлікту.

99% цифрових комунікацій Великої Британії передаються через підводні кабелі.

75% газопостачання країни здійснюється трубопроводами по дну моря.

Пошкодження ключових вузлів кабелів може паралізувати інтернет, торгівлю та військові комунікації.

Велика Британія та союзники вже готують нову систему оборони підводної інфраструктури — "Атлантичний бастіон". Вона включатиме мережу датчиків і безпілотників для моніторингу кабелів та захисту від диверсій.

"Янтар" став символом нового фронту протистояння Росії із Заходом — боротьби за контроль над підводною інфраструктурою. Західні військові експерти попереджають: будь-яке загострення може перетворити кабелі на "першу ціль" у потенційному конфлікті.

Протидія Росії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, британський флот має секретну сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни. Технологія зі штучним інтелектом, розроблена для відстеження китів, тепер працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.

Основою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками, які здатні перебувати під водою до трьох місяців. Вони безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою штучного інтелекту.

Вас також можуть зацікавити новини: