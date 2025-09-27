Топова модель обійдеться в 40 тисяч гривень.

ASUS і Microsoft оголосили ціну на нові портативні консолі ROG Xbox Ally і ROG Xbox Ally X. Обидві моделі надійдуть у продаж 16 жовтня, а попередні замовлення вже відкриті в десятках країн, включно з Україною.

Базова ROG Xbox Ally оцінена в 30 тисяч гривень і отримала процесор AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ LPDDR5-6400 і SSD на 512 ГБ. Версія ROG Xbox Ally X коштує близько 40 тисяч гривень і пропонує потужніший чіп Ryzen IA Z2 Extreme, 24 ГБ LPDDR5X-8000, SSD на 1 ТБ і збільшений акумулятор.

Обидві консолі оснащені 7-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1080p, частотою 120 Гц і підтримкою VRR. Як і попередні пристрої серії ROG Ally, це фактично портативні ПК на Windows, але тепер з окремим "Xbox-режимом", який запускається без повного завантаження Windows і обіцяє більш стабільну продуктивність.

Microsoft також підтвердила запуск програми Handheld Compatibility Program, аналогічної Steam Deck Verified. Ігри отримають два статуси: Handheld Optimized (готові до запуску без налаштувань) і Mostly Compatible (потребуватимуть мінімальних правок параметрів).

Раніше ми розповідали, що Xbox наполягає, що їхня портативна консоль - це прорив, але гравці з цим не згодні. Багато хто вважає, що Xbox Ally - це просто портативка від ASUS з Game Pass.

