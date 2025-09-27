Нові смартфони Xiaomi побили рекорд продажів 2025 року за перші п'ять хвилин

Лінійка Xiaomi 17 стала першою, в якій використовується чип Snap 8 Elite Gen 5, а у "прошок" ще й додатковий дисплей ззаду.

27 вересня в Китаї стартував продаж флагманської серії Xiaomi 17 з найпотужнішим залізом на ринку. Компанія вже встигла відзвітувати про перші успіхи – конкурент iPhone 17 викликав величезний інтерес у покупців.

Згідно з офіційними даними, протягом 5 хвилин з початку продажів серія Xiaomi 17 побила рекорди продажів нових серій мобільних телефонів 2025 року в усіх цінових сегментах, а також рекорди продажів першого дня.

Особливу увагу покупців привернула модель Xiaomi 17 Pro Max, на частку якої припало понад 50% від загального обсягу продажів всієї серії.

Нагадаємо, лінійка Xiaomi 17 стала першою, в якій використовується чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Базова модель отримала 6,3-дюймовий екран, акумулятор ємністю 7000 мАг, просунуту 3D-систему охолодження і рекордно тонку рамку дисплея (1,18 мм).

Pro-моделі вирізняються додатковим заднім екраном, на який можна робити селфі, виводити сповіщення, керувати музикою тощо. Водночас Xiaomi 17 Pro Max отримав рекордну за мірками виробника батарею 7500 мАг.

Смартфони Xiaomi 17, 17 Pro і 17 Pro Max поки представлені тільки на китайському ринку. Про можливий міжнародний запуск компанія офіційно не повідомляла.

А вже на початку 2026 року дебютує Xiaomi 17 Ultra. З чуток, ця модель отримає відразу п'ять сенсорів по 50 мегапікселів кожен – чотири на задній панелі і один фронтальний.

