Закон набуде чинності в березні наступного року.

З березня 2026 року в Бразилії ігри більше не зможуть продавати лутбокси користувачам, молодшим за 18 років. Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва вже підписав законопроєкт, а сам захід став частиною нового закону про онлайн-безпеку дітей і підлітків.

Закон формулює захист інтересів неповнолітніх дуже широко - сюди входить не тільки турбота про здоров'я і безпеку, а й забезпечення приватності, права на інформацію і "смисловий доступ до цифрових технологій".

Закон також вимагає, щоб ігри з можливістю спілкування між користувачами відповідали новим правилам модерації, ухваленим ще 2024 року. Компанії зобов'язані надавати прозорі звіти про роботу систем фільтрації та боротися з образами і зловживаннями.

Ще 2018 року заборону лутбоксів спробували впровадити в Бельгії, а в США, Нідерландах та Австралії періодично лунають ініціативи прирівняти лутбокси до азартних ігор.

Головний же виклик попереду - механізм перевірки віку. Якщо раніше було достатньо галочки "мені є 18", то тепер сервіси зобов'язані впроваджувати інструменти для підтвердження віку.

Раніше ми розповідали, що всі гравці Genshin Impact у США мають підтвердити свій вік, інакше акаунт заблокують. Раніше американським підліткам віком до 16 років заборонили купувати лутбокси в грі без згоди батьків.

