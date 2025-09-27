Раптовий наказ Гегсета викликав здивування серед військових і нові побоювання звільнень у командуванні.

Міністр оборони США Піт Гегсет несподівано скликав сотні високопоставлених офіцерів на зустріч у Вірджинії у вівторок. За словами чиновників, він має намір виступити з промовою про "воїнський дух" та узгодити свої пріоритети з генералами та адміралами на тлі зростаючого невдоволення повільним впровадженням його директив у Пентагоні, пише The Wall Street Journal.

За інформацією джерел, наказ про термінову зустріч здивував багатьох військових та підживив побоювання нових кадрових чисток після звільнень, які Гегсет провів цього року.

"Міністр звернеться до своїх старших військових керівників на початку наступного тижня", – підтвердив речник Пентагону Шон Парнелл.

Попри це, чиновники наголошують, що міністр не планує оголошувати нові директиви з питань національної безпеки, а лише хоче переконати командування у своїй візії функціонування відомства. Засідання у Квантіко планують записати й оприлюднити після виступу.

З моменту призначення Гегсет неодноразово критикував старших командирів за "провокаційну політику" в армії та наполягав на зміцненні "воїнського духу". У травні він видав наказ скоротити кількість старших генералів та адміралів, включно з 20% чотиризіркових звань.

Його керівництво супроводжувалося внутрішніми суперечками, витоками інформації та розслідуванням щодо можливого поширення секретних даних у приватному чаті. Це спричинило сумніви навіть серед союзників у Конгресі.

"Я думаю, що очевидно, що він не на своєму місці як керівник великої, складної організації", – заявив сенатор-республіканець Том Тілліс.

Водночас президент Дональд Трамп рішуче підтримує міністра. "Чудово, коли генерали та високопосадовці хочуть приїхати до Сполучених Штатів, щоб бути з тепер уже військовим міністром", – сказав він, коментуючи зустріч.

Таємна нарада у Пентагоні

Міністр оборони США Піт Хегсет наказав сотням генералів і адміралів американських збройних сил зібратися в найкоротший термін без зазначення причини.

Водночас в піцеріях, розташованих поруч із головною будівлею Міністерства оборони США, зафіксували різкий стрибок відвідуваності. Подібні випадки вже не раз пов’язували з підготовкою до важливих політичних або військових подій.

