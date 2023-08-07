У Сочі для дітей влаштували "спортивно-патріотичні" ігри зі зброєю та розповідями про війну.

У російському Сочі влаштували "уроки мужності" для дітей віком від 6 років. Їх навчають поводженню зі зброєю та іншій військовій підготовці, повідомляє Громадська палата Сочі.

Зазначається, что член Палати, ветеран спецпідрозділу "Альфа" Андрій Лебедєв у взаємодії з військово-патріотичним центром "Крила" влаштував для місцевих дітей "спортивно-патріотичні заходи у військовій тематиці".

"Наставники діляться реальним досвідом спеціальних підрозділів, проводять для дітей підготовку з основ поводження зі зброєю, тактичної, стройової підготовки та інше. А ще з учасниками обговорюють теми патріотичного спрямування, подвиги та героїзм солдатів Великої Вітчизняної війни та нинішніх героїв СВО", – йдеться у повідомленні.

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Український проект InformNapalm зазначає, що тут привертає увагу не сам факт мілітаризації дітей в Росії, а прагнення країни-агресора навчити дітей воювати з малечку – щоб до 18 років отримати "професійних вбивць і агресорів, а не просто низькокваліфіковане "м'ясо".

"Це проблема не тільки моральної площини, але і на перспективу проблема підготовки агресора до довготривалої, перманентної війни. Рашисти готують дітей виконувати накази по захопленню інших країн, а ми маємо готуватись до захисту. Вони готуються нас вбивати десятиріччями, ми маємо готуватись оборонятись і вчити дітей не збирати чи розбирати автомат, а керувати дронами через сімулятор, мислити креативно і перемагати ворога дистанційно, перегравати їх технологічно. Або перемогти Росію швидше і дати можливість дітям бути дітьми і жити у вільному та безпечному світі", – кажуть в InformNapalm.

Мілітаризація дітей в Росії

Як писав УНІАН, Путін готує Росію до багаторічної війни. Частиною цієї підготовки є мілітаризація дітей та юнацтва. Основним інструментом тут є так звана "Юнармія" – мілітаризована організація, що пропагує військову службу серед юного покоління росіян.

Експерт з російської культури і військової пропаганди Ян Гарнер зазначає, що Володимир Путін може померти або бути повалений хоч завтра, але росіянам буде нелегко відучитися від мілітаризму, що охопив країну. На його думку Захід повинен бути напоготові, бо Путін сьогодні не просто будує армію для війни проти України, а планує воювати роками.

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