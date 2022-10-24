За його словами, Путіна нема чому стримувати, коли він бачить системний програш і падіння свого режиму.

Росія звинувачує Україну у диверсійних терористичних актах, які можуть проводити росіяни на тимчасово окупованих або інших територіях нашої держави.

Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роках, генерал Микола Маломуж в ефірі "Еспресо".

"Війська агресора програють на всіх напрямках, тому їхній новий командувач Суровікін використовує, за його словами, нетрадиційні методи, а саме - терор, залякування і провокації. Сьогодні вони хотіли б формувати думку серед громадян Росії та у світі, що в Україні не націоналісти та фашисти, а вже терористи, які підривали Кримський міст як обєкт цивільної інфраструктури, а також, що ми готуємо підрив Каховської греблі. Адже Росія під час загрози втратити режим та контроль, а тим більше програти у війні, готова до будь-яких провокацій у різних масштабах", - пояснив генерал.

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За його словами, Путіна нема чому стримувати, коли він бачить системний програш і падіння свого режиму.

"Для підтримки таких позицій, росіяни вийшли на абсурдний стратегічний рівень звинувачення України у використанні "брудної бомби", що начебто ми порушуємо всі принципи міжнародного права щодо незастосування ядерних можливостей у веденні війни. Тобто вони звинувачують нас у тому, чим самі нам і погрожують. Росія намагається спровокувати модель протистояння з Україною і звинуватити нас у терористичних загрозах, у підготовці нами якоїсь бомби. Вже всі передові країни світу зрозуміли й виступили з заявами, що це абсурдна ситуація і провокація ескалації", - пояснив Маломуж.

РФ звинуватила Україну в підготовці до підриву "брудної бомби"

23 жовтня очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу в розмові з турецьким колегою Хулусі Акаром стверджував, що Київ може застосувати "брудну бомбу".

Цього ж дня український лідер Володимир Зеленський заявив, що у Європі застосувати ядерну зброю може тільки один суб'єкт - Володимир Путін.

Пізніше представник Ради національної безпеки США Едрієнн Уотсон зазначив, що озвучені російською стороною побоювання з приводу нібито можливого використання Києвом "брудної бомби" відверто неправдиві.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відправить в Україну експертів у зв'язку з брехливими звинуваченнями Росії у розробці "брудної бомби".

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