Україна надасть доступ усім іноземним журналістам до місць масових злочинів окупантів на Харківщині, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Організації Об'єднаних Націй вже готують місію для ознайомлення зі злочинами армії Російської Федерації в Ізюмі.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднене у соціальній мережі Facebook.

Президент відзначив, що на Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. "Фіксуються усі злочини рашистів. Збираються докази їх винуватості. Знайдені катівні, у яких знущалися над мирними мешканцями окупованих міст і сіл, приміщення, у яких тримали людей, навіть іноземців", - сказав президент.

Відео дня

Зокрема, як відзначив глава держави, російські окупанти утримували сімох громадян Республіки Шрі-Ланка - студентів Куп'янського медичного коледжу. "Ще у березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані. Їм надається належна медична допомога", - сказав президент.

"Продовжується ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюму. Станом на цей час встановлено більше 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити. Слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги", - наголосив президент.

Він зазначив, що світ повинен на все це відреагувати.

"Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося у цей час на Харківщині", - сказав Зеленський.

"Добре, що в структурах ООН вже готують групу співробітників, яка побуває у цьому місці біля Ізюму. Яка побачить і зможе доповісти усім в системі ООН про те, що робили терористи Росії. Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території, усіх місць знущання з людей. Ми дамо такий доступ, який повідомить світу, що рашизм має бути засуджений", - наголосив президент.

Він подякував усім партнерам України, усім лідерам і українським звичайним людям, які допомагають боротися за справедливість. "Боротися за офіційне визнання Росії державою-спонсором тероризму, за посилення санкцій проти Росії за цей терор", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Сьогодні, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.