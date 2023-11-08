Чинний постачальник вертолітних двигунів "ОДК-Клімов", може не впоратися із заміщенням масштабних втрат техніки в Україні.

Російська Федерація намагається домовитися з такими країнами, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія, про повернення вже поставлених їм озброєнь через великі втрати у війні проти України. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Так, у квітні російська делегація побувала в Єгипті і просила президента Абдул-Фаттаха Халіла ас-Сісі віддати більше сотні двигунів для вертольотів Мі-8 і Мі-17, які раніше були продані Єгипту. Цього року Росія також намагалася викупити двигуни для ударних і транспортних вертольотів у Пакистану, Бразилії та Білорусі.

Не виключено, що діючий постачальник вертолітних двигунів "ОДК-Клімов", може не впоратися із заміщенням масштабних втрат техніки в Україні.

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Втрати РФ в Україні - деталі

За даними сайту Oryx, що веде облік задокументованих на відео втрат, Росія позбулася мінімум 132 вертольотів, з яких 102 були знищені, 28 пошкоджені і два захоплені українськими силами.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали вже близько 307 тис.640 (+780 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 5 тис.301 (+8) Од., бойових броньованих машин – 9 тис. 996 (+22), артилерійських систем – 7 тис. 439 (+29), реактивних систем залпового вогню - 872 (+3).

Засобів протиповітряної оборони загарбників було знищено 572 (+2), літаків – 322, вертольотів – 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 тис.567 (+10), крилатих ракет – 1 тис. 556.

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