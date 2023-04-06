Супротивник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Упродовж доби Сили оборони України відбили понад 20 атак російських загарбників. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито більш як 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку, як зазначили у Генштабі, ворожих обстрілів зазнали вісім населених пунктів.

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На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, розташованих у районі бойового зіткнення.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках супротивник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. Водночас обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник продовжує посилювати оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, поінформували у Генштабі ЗСУ.

Бої за Бахмут - останні новини

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні, 6 квітня, повідомив, що на вулицях Бахмута точаться бої, російські окупанти продовжують невдалі спроби оточити місто. Він зазначив, що українське командування повністю контролює ситуацію з обороною "фортеці" Бахмут.

Як повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, 5 квітня в районі Бахмута українські бійці знищили 71 російського окупанта, ще 88 зазнали поранень.

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