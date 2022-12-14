За словами експерта, якщо брати за основу інтенсивність обстрілів на Донбасі, то ймовірно, російських запасів снарядів вистачить до кінця цього року або початку наступного.

Росія для збереження інтенсивності обстрілів почала використовувати проти України снаряди 1940-х років.

Про це в ефірі проекту Freeдом розповів військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський. За його словами, навіть непридатність цих снарядів створює проблеми.

"Коли знімається зі зберігання така партія, проводиться переукупорка таких снарядів. Тобто робиться попередня оцінка можливості їх використання, потім тестовий відстріл партії і визначається їхня придатність. Знаєте в чому тут проблема? З цією проблемою ми стикалися ще в 2014-2015 роках. Відсоток відмови таких снарядів в середньому становить 30-40%", - розповів Грабський.

Це призводить до забруднення території снарядами, що не розірвалися, що стане проблемою на найближчі десять років. Він також оцінив, на який термін РФ вистачить наявних боєприпасів.

"Тут дуже багато факторів, які потрібно взяти до уваги. Зокрема, інтенсивність бойових дій. Дуже важко спрогнозувати, коли все закінчиться, виходячи з інтенсивності бойових дій, які ведуться сьогодні. Будемо говорити відверто, що на сьогоднішній день найбільш інтенсивні бойові дії ведуться в Луганській і Донецькій областях", - зазначив він.

За словами експерта, якщо брати за основу інтенсивність обстрілів на Донбасі, то ймовірно, російських запасів снарядів вистачить до кінця цього року або початку наступного.

"Але якщо ми говоримо про зняття зі зберігання радянських запасів, то оперативні запаси виростають і можна говорити, що, при загальному зниженні інтенсивності, цих запасів може вистачити надовго. Розслаблятися нам ще дуже рано", - додав Грабський.

Враховуючи цей фактор і продовження випуску снарядів в РФ, агресору вистачить боєприпасів мінімум на ще один рік.

Ресурси Росії для війни

Військовий експерт Олег Жданов відзначив важливий фактор, який говорить про те, що Росія скоро буде воювати боєприпасами часів Другої світової війни. За його словами, за останні 30 років РФ занадто багато витратила зброї в Грузії, Чечні, Сирії та Лівії.

Інший експерт, Олександр Коваленко, заявив, що Росія вторглася в Україну на місцями модернізованій, але старій радянській техніці, а до кінця весни вичерпала і її потенціал.

Аналітик Роман Світан вважає, що українські війська знищують в 2-3 рази більше військової техніки Росії, ніж окупанти на заводах встигають відновлювати.

Станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу. Також РФ втратила 2970 танків, 5937 бойових броньованих машин, 1931 артсистему і багато іншого.

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