Росії доведеться перейти до дипломатії, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ми наближаємось до тієї точки, коли Росії доведеться відкласти зброю та перейти до дипломатії.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Ситуація на Донбасі залишається в цілому надзвичайно важкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності російської армії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку", - зазначив президент.

Зеленський подякував українським захисникам та захисницям, які, попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів, героїчно тримають оборону.

"Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком звільняємо нашу землю і поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ на вечір 30 травня, у ході наступу українських військ окупанти зазнали втрат та відійшли з населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Це призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів російських військ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 травня орієнтовно склали близько 30 тис. 350 осіб, танків ‒ 1 тис. 349, бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 282, артилерійських систем – 643, літаків – 207, гелікоптерів – 174, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507.

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