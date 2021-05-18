Хомчак вважає, що потенційну загрозу становить проведення спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі «Захід – 2021».

Попри заяву РФ про повернення своїх військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати військових та техніку біля різних ділянок кордону з Україною.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак під час засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною.

За його словами, подібної концентрації російських військ поблизу українських кордонів не фіксувалось з 2014-2015 року.

"Незважаючи на заяву міністра оборони РФ про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною. Також продовжують перебувати в Азово-Чорноморському регіоні кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії", - заявив Хомчак.

Читайте такожСБУ виявила екс-бойовика "ДНР" у лавах Збройних сил на передовійЗа оцінками ЗСУ, це дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для наступальних дій.

"Українське військове керівництво не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, РФ також може використати територію та інфраструктуру інших держав", - відзначив він.

Також Хомчак вважає, що потенційну загрозу становить проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі «Захід – 2021».

Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Людмила Жерновська