На думку головнокомандувача, втрати, яких зазнає Росія у цій війні, зупинили б будь-яку країну від подальших дій.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що тактика росіян у цій війни зводиться до тактики орди - знищення, натомість Україна рахує кожне людське життя та кожен витрачений снаряд.

В інтерв’ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту "Рік. За кадром. Генерал", він наголосив, що росіяни діють як загарбники.

"Вони йдуть, щоб знищити наші домівки, вбити наших жінок, вбити дітей, зробити так, щоб ця земля ніколи не була родючою. Ось таку тактику вони використовують. Гірше за все, що я знаю, що у них є можливості, щоб зробити саме так", - сказав Залужний.

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За його словами, Україна має іншу тактику та стратегію та не має сенсу витрачати велику кількість боєприпасів, щоб руйнувати свою власну інфраструктуру.

"Ми рахуємо кожен снаряд, кожну міну, кожне людське життя. А вони діють як орда", - наголосив головнокомандувач.

На його думку, втрати, яких зазнає Росія у цій війні, зупинили б будь-яку країну від подальших дій.

"15 тисяч втрат в Афганістані фактивно поставили на коліна радянський союз. Зараз втрати РФ набагато більші і це її не зупиняє. Тому висновок тільки один: найдешевше, що є у цій країні, - це людське життя. У нас це навпаки - найдорожче", - підкреслив Залужний.

Втрати РФ в Україні - деталі

За даними українського Генштабу, втрати росіян станом на ранок 12 травня становлять близько 197 тис. 670 військових, з яких 750 ліквідовано за добу. Також знищено десятки тисяч одиниць техніки росіян.

Військові експерти вже не раз заявляли про те, що Росія використовує так звані "м’ясні" атаки, відправляючи своїх військових на смерті та не цінуючи їхні життя.