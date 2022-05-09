Ракети Х-22 можуть бути небезпечними в експлуатації через застарілу "начинку".

Для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це відбулося в ніч на понеділок, 9 травня, у Донецькій області.

Про це повідомляє Defense Express.

Російські військові застосували до шести ракет Х-22 по об’єктам в містах Донецької області в прифронтовій зоні.

Якщо окупанти почали використовувати настільки застарілі ракети, не виключено, що у них вичерпуються запаси "Калібрів" та "Іскандерів", припускають дослідники.

Зазначимо, що Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння - у лютому 1971. Вони можуть бути небезпечними в експлуатації через застарілу "начинку".

Наприклад, "Іскандери" поступаються Х-22 за максимальною дальністю (500 та 600 км відповідно).

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України попереджають про загрозу подальшого застосування Росією крилатих ракет з акваторії Чорного моря по військових та цивільних об'єктах. В Одесі внаслідок ракетних обстрілів 7 травня постраждали дев'ять житлових багатоквартирних будинків.

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