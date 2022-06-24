Блінкен заявив, що дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як "захист життів".

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ вже програла цю війну.

Про це Блінкен заявив під час брифінгу.

"Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам говорив, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі... За даними нашої розвідки, війська РФ страждають від низького бойового духу, високого рівня смертності, проблем з технікою і керівництва, яке відмовляється повідомляти їм про реальний стан справ на полі бою", — сказав Блінкен.

Війна в Україні та позиція Блінкена:

22 червня 2022 року Ентоні Блінкен заявив, що дії Росії в Україні за останні 8 років не можна схарактеризувати як "захист життів".

"Остання атака президента Путіна на Україну сталася після багатьох років жорстокості Кремля щодо народу України. Ніякі дії Росії в Україні за останні 8 років не можна схарактеризувати як "захист життів", – заявив він.

24 червня 2022 року Блінкен повідомив про те, що країни групи G7 на майбутньому саміті в Німеччині обговорять війну Росії проти України та наслідки військової агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: