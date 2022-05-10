Перше відоме застосування ракети "Кинджал" зафіксували проти будівлі на заході України.

Росія застосувала від 10 до 12 одиниць гіперзвукової зброї під час війни в Україні.

Про це CNN розповів високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За його словами, у США немає "ідеального підрахунку", проте кількість гіперзвукової зброї, яку використовувала Росія, "ймовірно, становить від 10 до 12 одиниць".

Чиновник не уточнив дати і місця запусків, але зазначив, що офіційні особи США спостерігали перше відоме бойове застосування російської гіперзвукової ракети повітряного базування "Кинджал" проти будівлі на заході України.

Водночас він не підтвердив заяву України про те, що Росія запустила ракети "Кинджал" по Одесі в минулі вихідні. За його словами, США не побачили ознак застосування гіперзвукової зброї в цих ударах.

"Очевидно, що в минулому ми бачили, як вони використовували гіперзвук і наносили удари по будівлях, але у мене немає нічого, що вказувало б на те, що вони застосовувалися в Одесі", - сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що Росія більше не може виробляти свої "гіперзвукові" ракети "Кинджал".

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