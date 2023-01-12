Окрім цього, зазнали пошкоджень житлові будинки.

Російські окупанти знову вдарили по Запоріжжю. Вже відомо, що внаслідок цього в місті пошкоджено об'єкти інфраструктури.

У своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про прильоти. Атака сталася у ніч на 12 січня, з 3:09 до 3:37 у місті лунала повітряна тривога.

"Клятий ворог знову цинічно атакував наше нічне місто. Постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці прильоту вже працюють відповідні служби", - зазначив він.

Відео дня

Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі зазначив, що внаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Обсяг завданих збитків встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.

"За попередніми даними, всі люди цілі. Також виявлено уламок ворожої ракети", - повідомив голова ОВА.

Обстріли Запоріжжя

4 січня російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Рашисти застосували ракети С-300. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, унаслідок ракетного удару зруйновані складські будівлі.

У ніч на неділю, 8 січня, російські окупанти атакували південні околиці Запоріжжя. Рашисти застосували касетні боєприпаси.Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.

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