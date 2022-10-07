"Іскандери", які вдарили по Запоріжжю 5 жовтня, мали "касетну" боєголовку, хоча такі ракети мають моноблочну боєголовку.

Російське командування, імовірно, не покладається на іранські дрони як на "абсолютну зброю" у війні проти України, тому комбінує запуск БПЛА із крилатими ракетами.

Про це у Facebook повідомив аналітик видання Defense Express Іван Киричевський.

За попередніми підрахунками, за минулий тиждень росіяни не тільки відстріляли 46 "Shahed-136", але й також виконали 20 пусків ракет різних типів, зокрема 13 балістичних.

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Обговорюючи ракетний удар Росії по Запоріжжю 5 жовтня, Киричевський зауважив, що "Іскандери" мали "касетну" боєголовку, хоча такі ракети мають моноблочну боєголовку.

"Цілком можливо, що росіяни в експериментальному порядку встигли "нафарширувати" такі ракети "тепловими пастками" типу 9В899. Цілком ймовірно, що росіяни продовжують такі конструкторські роботи", - написав він.

Експерт допускає, що "ракетний терор" РФ у наступні тижні матиме два завдання - "не тільки удари по нашим важливим об’єктам, але й заодно "перевірка на міцність" нашої ППО. Що скоро має перейти на новітні ЗРК західного виробництва".

Скільки знищено ворожих БПЛА - дані Генштабу

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, українські війська за добу знищили ще 20 дронів. Всього кількість знищених БПЛА сягнула вже 1067 одиниць.

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано, для атак по критичній інфраструктурі взимку, вважає представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За даними об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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