Безпілотники знищені зенітними ракетними військами командувань "Центр", "Захід" і "Південь".

Українські військові за сьогодні з 15:00 по 20:00 збили п'ять БПЛА російських окупантів, зокрема чотири іранські дрони.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил України.

Йдеться про знищення одного іранського ударного БПЛА "Mohajer- 6", одного БПЛА "Орлан-10" і трьох іранських БпЛА-камікадзе "Shahed-136".

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Безпілотники знищені зенітними ракетними військами командувань "Центр", "Захід" і "Південь".

ОНОВЛЕНО 20:40. Як повідомляє оперативне командування "Південь", ввечері над Одеською областю збито три безпілотники Shahed-136.

Скільки знищено ворожих БПЛА - дані Генштабу

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, українські війська за добу знищили ще 15 дронів. Всього кількість знищених БПЛА сягнула вже 1047 одиниць.

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано, для атак по критичній інфраструктурі взимку, вважає представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За даними об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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