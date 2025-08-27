За словами українських військових, командування РФ само засвітило місце дислокації росгвардійців.

До тимчасово окупованого Маріуполя приїхав глава Чечні Рамзан Кадиров. Мета його візиту полягає у незаконному вивозі металу з металургійного комбінату, на що дав дозвіл очільник так званої ДНР Денис Пушилін. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Кадиров повернувся в Маріуполь. Всім кланом", - заявив Андрющенко.

За його словами, 26 серпня кадирівці відвідали "свої володіння" на Металургійному маріупольському комбінаті ім. Ілліча. Але, як зазначає керівник центру, візит зроблений не для підняття бойового духу інших окупантів чи підтримки підприємства.

"Все дуже просто. Мародерство. До Маріуполя вони всім "племенем" зустрілись в Донецьку з Пушиліним. Та сталося диво. Одразу після цієї зустрічі Пушилін видав Указ, який дозволяє транзит металобрухту в "ДНР", - стверджує Андрющенко. Саме після цього дозволу, каже керівник центру, "гості" з Чечні поїхали в Маріуполь, щоб організовувати вивіз металу.

"У 2024 році після чергового конфлікту Пушилін (читай ФСБ) заборонив вивіз металоломe з території окупованої Донецької області. Вдаривши таким чином саме по клану Кадирова, який різав ММК ім. Ілліча на шмаття. Тепер – знов дозволив. Відповідь на питання: "Чому?" - досить очевидна. Бо таке вже Маріуполь проходив. Кадиров пообіцяв підтримати Пушиліна в Кремлі в боротьбі з Сергієм Кірієнком (1-й заступник керівника адміністрації президента РФ - УНІАН). За це – отримав дозвіл на пограбунок", - наголошує Андрющенко.

Він звертає увагу на те, що в цьому полягає вся суть окупантів - красти й наживатись: "От вся мета окупації – чисто колоніальна політика".

Андрющенко оприлюднив фото кадирівців та "документу", підписаного Пушиліним 26 серпня, де йдеться про "тимчасовий дозвіл" вивозу брухту чорних металів з окупованих територій Криму, Запоріжжя, Херсонщини та Донеччини. Дозвіл діє до 25 вересня 2025 року.

"Мілітарний" написав, що сам Рамзан Кадиров оприлюднив відповідний репортаж щодо свого перебування у Маріуполі. Таким чином командування РФ розкрило місце базування 96-го полка Росгвардії на території металургійного комбінату.

"Чеченські високопосадовці та представники силових відомств повідомили про відвідини місця розташування росгвардійців та оприлюднили запис із бійцями на території зруйнованого комбінату ім. Ілліча. На одному з кадрів можна побачити схему оборони промислового об’єкту, що вказує на виконання задач із охорони бійцями 96-го полку", - йдеться у публікації.

За словами українських аналітиків, місце зустрічі окупантів з представниками військового командування, зокрема, командиром спецназу "Ахмат" Апті Алаудиновим геолоковано в одній з адмін будівель, в 150 метрах від виробничих цехів. Припускається, що саме в цій будівлі розміщалися росгвардіці.

Проблеми Кадирова

Раніше повідомлялося, що глава Чечні Рамзан Кидиров посварився з керівництвом Кремля. Нібито у Москві незадоволені тим, що очільник Чечні веде переговори з близькосхідними монархіями щодо гарантій безпеки для своєї сім'ї.

Такод повідомлялося, що Кадиров нещодавно ледь не потонув у морі під час відпустки на турецькому курорті Бодрум. Його витягли на берег і доправили до лікарні машиною швидкої допомоги. Кадиров купався, проте раптово почав захлинатися. Очевидці, які помітили, що "плавець" тоне, викликали допомогу.

