Загалом вже загинуло 12 громадян.

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13 червня, кількість загиблих зросла до 12 осіб. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"На жаль, жертв уже 12 - вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим", - повідомив Вілкул.

Також він додав, що роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються. Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників.

При цьому вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно.

"Водопостачання із Південного водосховища здійснюється виключно на резервах. Тому не забуваємо про необхідність максимальної економії", - додав він.

Удар по Кривому Рогу 13 червня - головне

Вночі 13 червня російські загарбники атакували Кривий Ріг. По місту випустили шість ракет - ворог поцілив у багатоповерхівку та складські приміщення.

Раніше було відомо, що внаслідок удару загинули 11 людей, зокрема, росіяни вбили дитину. Постраждали 36 осіб.

Крім того, за словами Вілкула, пошкоджено близько 400 квартир. Внаслідок російської атаки ушкодження отримали понад 70 житлових будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: