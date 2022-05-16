На його думку, про це свідчить висловлювання Пєскова.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що заява Кремля про "територіальні суперечки" з приводу Криму свідчить про те, що вони морально готують населення до здачі півострова.

Про це він розповів в ефірі "Фейгін live".

"До цього ж не було ніяких територіальних суперечок, був "референдум людей", які "навіки вирішили бути з Росією", а тепер виявляється, що це територіальні суперечки між Росією і Україною", - сказав Арестович.

Він зазначив, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков ніколи просто так нічого не говорить.

"Або його застали зненацька і він обмовився. Але я в це не дуже вірю. Заміна політичного словника завжди означає заміну політичної позиції. І вони пішли за принципом продажу майбутньої мирної угоди, в якій Крим буде "територіальною суперечкою", - підкреслив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, у США допускають, що Україні вдасться відвоювати Крим і Донбас.

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