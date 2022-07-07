6 липня протиповітряна оборона Повітряних сил знищила дві крилі ракети "Калібр".

Російська армія застосовує протирадіолокаційні авіаційні ракети, намагаючись знищити позиції української ППО, але ЗСУ активно їм протидіють.

Про це заявив речник командування Повітряни сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише "Українська правда".

"На різних напрямках противник продовжує застосовувати проти зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил протирадіолокаційні авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31П та Х-58, намагаючись знищити позиції нашої протиповітряної оборони. Захисники неба вживають усіх заходів протидії, аби ці ракети не досягали цілей", - заявив він.

Стосовно минулої доби речник ПС ЗСУ зазначив, що 6 липня протиповітряна оборона Повітряних сил знищила дві крилі ракети "Калібр", які окупанти випустили по південних областях з акваторії Чорного моря.

Ударна авіація – бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України, атакували ворога на Східному та Південному напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря.

Таким чином, у середу українська авіація знищила польовий склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти російських окупантів, до десяти одиниць бойових броньованих машин та живу силу ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія змінила тактику ракетного обстрілу України. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, з початку широкомасштабного вторгнення найчастіше росіяни запускали по Україні "Калібри" з Чорного моря. Однак, після знищення крейсера "Москва" і у зв'язку з дією антиросійських санкцій ворог змінив тактику.

У підсумку Росія почала використовувати застарілі зразки озброєння, яких у них дуже багато на складах. Йдеться про ракети типу Х-22, Х-59 та інших модифікацій.

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