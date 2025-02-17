Українські штурмовики наголошують, що окупантам не вдається захопити місто незважаючи на застосовану тактику випаленої землі.

Бійці штурмового полку "Сафарі" бригади Національної поліції України "Лють" понад три тижні тримають оборонні позиції у Торецьку. У поширеному Нацполіцією відео штурмовики "Люті" наголошують, що окупантам не вдається захопити місто попри всі їхні зусилля.

"Незважаючи на безперервний ворожий натиск і тактику випаленої землі , незважаючи на морозну погоду, моральну і фізичну втому воїни штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" продовжують виконувати бойові завдання в українському місті Торецьк. Усі щоденні заяви ворога про взяття міста є брехливими і абсолютно не відповідають дійсності", - зазначив один з штурмовиків на відео.

Він наголосив, що тяжкі бої йдуть за кожен будинок, за кожен метр міста.

"Залишаємося сильними духом, непохитно віримо в нашу перемогу і щоденно несемо смерть окупантам для того, щоб раз і назавжди зламати хребет російській воєнній машині", - додав боєць.

Торецьк сьогодні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ заявило 7 лютого, що російські війська захопили місто Торецьк на Донеччині.

Видання The Washington Post зауважувало, якщо це підтвердиться, то наслідком буде подальше просування окупантів у Донецькій області, хоч і ціною їхніх великих втрат. У матеріалі наголошувалось, що іншими першочерговими для окупантів цілями є ключовий логістичний вузол Покровськ і стратегічно важливе місто Часів Яр.

Українське військове командування офіційно не коментувало тоді ситуацію в Торецьку, але пресофіцер 28-ї бригади Євген Алхімов телефоном повідомив агентству Associated Press, що його підрозділ перебуває і далі на своїх позиціях в місті, що було б неможливим якби інформація росіян підтверджувалась. Він зазначив, що інтенсивні штурмові дії загарбників тривають у Торецьку.

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