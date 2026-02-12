В центрі Куп’янська залишилася мала і не дуже активна група росіян, – Трегубов

Російські військові сидять у кількох багатоповерхівках і не здатні до активних бойових дій, крім захисту свого життя, каже військовий.

Місто Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем українців, однак у центрі міста все ще є невелика група росіян. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, Куп'янськ – під контролем українців, проте там все ще залишається мала небоєздатна група російських військових.

"Мала група росіян, ми можемо говорити, що вона вже єдина, сидить у кількох багатоповерхівках у центрі міста. Вона не здатна до якихось активних дій, крім захисту власного життя", - підкреслив військовий.

Відео дня

Трегубов зазначив, що ворог перейшов до захоплення Куп'янська і населених пунктів у віртуальному режимі.

"В режимі обіцянок в телеграм-каналах, в режимі доповідей нагору і таке інше… Там їхні звіти перестали відповідати дійсності повністю", - сказав Трегубов.

Речник додав, що Сили оборони витіснили противника з околиць Куп'янська. Окупанти намагаються активно йти на схід від міста у бік Куп'янська-Вузлового і російські пропагандисти розтиражували меседж, що нібито захопили Куп'янськ-Вузловий. Однак насправді противник навіть не наблизився до адміністративного кордону вказаного населеного пункту.

За інформацією Трегубова, окупанти продовжують використовувати труби для пересувань, тому що це чи не єдиний спосіб бодай кудись дійти. Альтернатива – пересуватися снігом під українськими дронами.

"Труба – це особливість місцевості, яка дає можливість пересунутися і десь вийти. Тому російські командири середньої ланки використовують труби, віддають відповідні накази для того, щоб їхні люди туди лізли, і щоб вони хоч десь, хоч якось намагалися накопичуватися малими групами", - сказав військовий.

Спроби наступу росіян на прикордонні

Раніше речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що російські окупанти, попри шалені втрати, не відмовляються від спроб проведення наступальних дій у прикордонні Харківщини та Сумщини з метою створення зони контролю.

Зокрема, противник зробив спробу інфільтрації в Чугунівку, але це залишилося невдачею - росіян вдалося вибити з населеного пункту.

Вас також можуть зацікавити новини: