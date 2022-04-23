На Херсонщині і Миколаївщині противник продовжує оборонні дії на зайнятому рубежі.

Російські війська, ймовірно, готуються до виходу на адміністративні межі Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Обстановка в зоні відповідальності сил охорони та оборони півдня України стабільно напружена. На Херсонщині і Миколаївщині противник продовжує оборонні дії на зайнятому рубежі, підтягує та переформатовує сили, ймовірно, готуючись до виходу до адмінмеж Херсонської області", – йдеться в повідомленні.

В ОП "Південь" додають, що окупанти покривають артилерійсько-мінометними обстрілами населені пункти, які перебувають під їхнім контролем.

Напередодні в Росії заявили про нові плани - російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також "впливу на життєво важливі об’єкти української економіки".​

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на Херсонщині військові РФ планують провести псевдореферендум на початку травня. За даними омбудсменки, у цей період – з 1 по 10 травня – війська РФ мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та вимкнути весь зв'язок.

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