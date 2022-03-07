Верещук вважає, що влада РФ так роблять, аби російські матері, дружини, дочки не дізналися про справжні масштаби війни Володимира Путіна проти України.

Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначає, що російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовців.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у соціальній мережі Facebook.

"Росіяни відмовляються навіть вести перемовини щодо цієї проблеми. Очевидно, вважаючи, що тіла військовослужбовців Російської Федерації не достойні потрапити до себе на батьківщину і бути похованими по-людськи. Разом з тим Кабінетом міністрів України було розроблено і затверджено покроковий порядок здійснення їх передачі", - підкреслила Верещук.

"Вони залишають своїх загиблих тут, в Україні, без права поховання на землях Російської Федерації з однією метою: аби російські матері, дружини, дочки не дізналися про справжні масштаби розв’язаної Володимиром Путіним війни, про тисячі й тисячі вбитих і про крах, який чекає Росію, якщо ця війна продовжуватиметься ще якийсь час", - сказала Верещук.

Як повідомлялося, за 11 днів війни ворожі російські війська втратили понад 11 тисяч особового складу, 290 танків і майже 1000 бойових броньованих машин.