На щастя, унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Сьогодні вночі росіяни керованою авіабомбою атакували Козачу Лопань та влучили у будівлю підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив у Telegram начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, ворог продовжує знищувати Козачу Лопань, і наразі виникла проблема з наданням допомоги людям під час обстрілів.

"Сьогодні вночі, внаслідок удару ворожим КАБом по селищу, було зруйновано місцеву пожежно-рятувальну частину. На щастя, ніхто з ДСНСників та місцевих жителів не постраждав, однак було пошкоджено техніку, яка виїжджала на гасіння пожеж і на допомогу людям під час обстрілів", - написав він.

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Задоренко зазначив, що станом на зараз вирішується питання щодо реорганізації роботи рятувальників.

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Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначав, що літаки Су-34 та керовані авіабомби є головною перевагою Росії на фронті, і ворог буде атакувати ними, поки матиме таку можливість.

Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов попередив, що російські бомби стануть небезпечнішими. Він пояснив, що російські універсальні модулі польоту і корекції, які роблять звичайні авіаційні бомби керованими, отримали нові антени, що ефективно придушують системи радіоелектронної боротьби.

Росія в лютому рекордно збільшила кількість застосування авіабомба по Україні. Зокрема, як повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, за першу третину лютого російська тактична авіація здійснила понад 460 скидів авіаційних бомб.

За його словами, найінтенсивнішим напрямком із застосування КАБ була Авдіївка, друге за інтенсивністю - Куп'янськ. Крім того, російська тактична авіація намагалась виходити на системні показники застосування КАБ по Херсонській області.

На думку аналітиків ISW, ворог може запустити серійне виробництво вдосконалених керованих авіабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту.

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