Загинув 54-річний житель села Львове, який перебував на вулиці.

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів Херсонської області. Внаслідок чергових ударів росіян по регіону одна людина загинула, ще одна –поранена.

"Армія РФ продовжує обстрілювати Херсонщину. На жаль, маємо постраждалих серед цивільних. У селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці", – повідомили в Херсонській ОДА.

Водночас у Херсоні окупанти накрили вогнем житловий будинок. Поранення отримав 71-річний чоловік, його шпиталізували.

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Обстріли Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, після деокупації Херсона російські загарбники систематично завдавали ударів по місту. Після підриву Каховської ГЕС вони продовжили обстріли області, атакуючи людей, які намагалися евакуюватися. Останнім часом, через успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонської області, армія РФ посилила обстріли територій.

Зокрема 13 серпня у Широкій Балці через обстріл окупантів загинула ціла родина, у тому числі немовля, яке народилося лише 23 дні тому. Старшого брата нононародженої дитини вдалося живим доставити до лікарні, але через поранення він також помер.

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