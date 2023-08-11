Двох поліцейських госпіталізували.

У місті Берислав Херсонської області російські окупанти атакували поліцейських з дрона. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначає, що двоє поліцейських поранено, їх госпіталізовано.

"У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона. Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення. Їх шпиталізували до лікарні", - написав Прокудін.

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Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, майже щодня окупанти обстрілюють Херсон та область.

Голова Херсонської ОВА Прокудін повідомив, що вчора, 10 серпня, через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.

Противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації, зокрема, по місту Херсон ворог випустив 10 снарядів.

Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району; територію заводу та медичного закладу в місті Херсоні.

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