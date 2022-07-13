За словами терориста, спочатку вони дочекаються рішення так званого "суду"

Бойовики "ДНР" приведуть у виконання смертний вирок щодо захоплених у полон іноземців, якщо їх апеляцію не задовольнить так званий суд. Військовополонених розстріляють.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін в ефірі "Соловйов. Live".

"Всі іноземці подали на оскарження в апеляційному порядку, чекаємо засідання суду. Якщо суд визнає відповідною міру покарання, то тоді будуть передані справи у виконавчу службу для реалізації вироку. (Вона) передбачена через розстріл", - заявив Пушилін.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку червня в "ДНР" засудили до смертної кари трьох іноземців, які захищали Україну в лавах ЗСУ. Їх звуть Шон Піннер, Ейден Еслін та Саадун Брагім. Перші двоє - британці, а третій — марокканець.

За аналогічними статтями в "ДНР" збираються судити ще двох британців: волонтера Ділана Хілі й воїна "інтернаціонального легіону" Ендрю Хілла.

У свою чергу міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали Україну від окупантів. Вона підкреслила, що до них повинні ставитися, як до військовополонених.

8 липня у так званій "ДНР" скасували мораторій на смертну кару. Тепер окупаційна адміністрація зможе виносити незаконний вирок у вигляді позбавлення життя.

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