Окупаційна адміністрація заявила, що рішення "вступило в силу".

У так званій "ДНР" скасували мораторій на смертну кару. Тепер окупаційна адміністрація зможе виносити незаконний вирок у вигляді позбавлення життя.

Відповідна інформація була опублікована в Telegram-каналі так званої "Народної ради ДНР".

"Народна рада скасувала мораторій на виконання смертних вироків. Дана правова норма набуде чинності після опублікування", — повідомили в окупаційному органі.

Нагадаємо, на початку червня в "ДНР" засудили до смертної кари трьох іноземців, які захищали Україну в лавах ЗСУ. Їх звуть Шон Піннер, Ейден Еслін і Саадун Брагім. Перші двоє — британці, а третій — марокканець.

Згідно із заявами росЗМІ, Піннера і Есліна взяли в полон при облозі Маріуполя в середині квітня, а Брагіма — 12 березня у Волновасі. Кожного з іноземців звинувачують у найманській діяльності, хоча всі вони служили в ЗСУ на законних підставах.

За аналогічними статтями в "ДНР" збираються судити ще двох британців: волонтера Ділана Хілі і воїна "Інтернаціонального легіону" Ендрю Хілла. Російські пропагандисти повідомляли, що їх схопили в Маріуполі і Миколаївській області.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали Україну від окупантів. Вона підкреслила, що до них повинні ставитися, як до військовополонених. Тим часом в РФ запропонували Британії вести діалог з "ДНР" для звільнення своїх громадян.

В кінці червня Ейден Еслін по телефону попередив близьких, що його чекає розстріл. Окупанти заявили йому, що Великобританія ще не робила ніяких спроб вести переговори, і сказали чекати страти.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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