Спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати з окупантами.

В окупованому Херсоні росіяни призначили нового директора обласного музично-драматичного театру. Ним став колишній охоронець закладу.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

"Цинічно загарбники ведуть свою підготовку до Дня захисту дітей. Невже думають, що комусь потрібне їхнє свято? У Херсоні призначили навіть нового керівника театру, щоб додати видовищ до своїх "заходів"", - повідомив він.

За його даними, новим очільником став колишній охоронець приміщення.

"Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню на начальника освіти, охоронця на директора театру, місцевих алкашів і божевільних на гауляйтерів", - зазначив він.

Хлань зазначає, що спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати.

"Усі професії хороші, але окупанти вишукують тих, хто був ніким, але тепер можуть показати свою "силу". Але хто б до окупантів на роботу не йшов — закінчать вони дуже погано", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти заблокували виїзди з Херсонської області.

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